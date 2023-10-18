Kaçak define arayan şüpheliler suçüstü yakalandı

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin 15 gündür kazı yaptıkları ve yaklaşık 10 metre derinliğinde kazı aletleri ile çukur açıldığı görüldü. Olay yerinde bulunan 2 hilti, 1 balyoz, 1 kazma, 1 bel, 1 kürek, 2 murç, 1 merdiven, 1 jeneratör, 20 metre kablo, 2 su motoru, 1 ölçüm cihazı, 1 pense ele geçirildi.



Olayın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ve Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.