Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde Senanur Damgacı'ya (26) elinde bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz (32), "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ



Şüpheli Emrah Yılmaz, emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi.

Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.



"BANA DÖNER TEKME ATTI"



Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü.



Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti.



Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi.



Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Senanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

20 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN KOŞULLU SALIVERİLMİŞ



Emrah Yılmaz'ın Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince 3 Mayıs 2018 tarihinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargıladığı davada 2 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Bu suçtan 7 Mart 2019 tarihinde tutuklanan şüphelinin cezaevine alındığı, hükümlü olan Emrah Yılmaz'ın 26 Aralık 2021 tarihinde tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiğinden 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren koşullu salıverilmesine karar verildiği bildirildi.

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