İstanbul Kadıköy'de 11 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 165 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş ile avukatı katıldı. Duruşmada, müştekiler Hüseyin Ertürk, Abdullah Özel, Hayrettin Sancakdaroğlu, Ali Önder, Murat Yıldız, Tuğba Ablak, Mehmet Yeten ve Ahmet Yeten hazır bulundu.



Duruşmada savunmasını yapan Ali Kardaş, pişman olduğunu belirterek, Bolvadin Cezaevi'nden firar ettiğini söyledi.



Olay günü Kozyatağı Çamlık Park'ta alkol kullandığını, bir arkadaşıyla 2 kardeşinin yanına geldiğini, biraz konuştuktan sonra kendisine sigara verdiğini ifade eden Kardaş, sonrasını hatırlamadığını kaydetti.



Çocukluğunun kasap dükkanında geçtiğini, burada bir süre yanlarında çalıştığı müştekiler Ahmet ve Mehmet Yeten ile herhangi bir düşmanlığının olmadığını dile getiren Kardaş, bıçaklama olaylarını hatırlamadığını, parktayken birileriyle kavga ettiğini sandığını ama emin olamadığını belirtti.



Kardaş, parkta kendisine verilen sigaranın içerisinde uyuşturucu madde olduğunu bildiğini söyledi.



"AKIL HASTALIĞIM YOK DA PİŞMANLIĞIM VAR"



Mahkeme Heyeti Başkanı Mahmut Çelebi'nin "Seni akıl hastanesine sevk edelim mi?" sözleri üzerine sanık Kardaş, "Benim akıl hastalığım yok da pişmanlığım var" dedi.



Duruşmada dinlenilen müşteki Ahmet Yeten, kasap dükkanının önünde oturduğu sırada sanığın yanına gelerek amcasının nerede olduğunu sorduğunu belirterek, "Bilmediğimi söyleyerek araması için cep telefonunu ona uzattığım sırada karın bölgemden beni bıçakladı" dedi.



Sanığın uyuşturucu madde kullandığını bilmediğini ifade eden Ahmet Yeten, "Ancak içki içtiğini biliyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.



Diğer müşteki Tuğba Ablak ise, alışveriş için dükkanda olduğu esnada aniden içeri giren sanığın kendisinin boğaz kısmına bıçakla saldırdığını söyledi.



Boğazına tampon yapıldığını, kasaptan çıkınca da sanığın kendisine tekrar saldırmaya çalıştığını ifade eden Ablak, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.



Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan müşteki Hayrettin Sancakdaroğlu, Yamaç Sokak içerisinden İnönü Caddesi'ne doğru hareket halindeyken bir marketin önüne geldiği esnada sanığın hiçbir şey söylemden önce kolundan daha sonra da kalbinin üst tarafından bıçakladığını aktardı.



Hayrettin Sancakdaroğlu, kendisinin önce 2 yerinden bıçaklandığını düşündüğünü, aslında 4 yerinden bıçaklandığını sonradan anladığını belirterek, halen mesleğini icra edemediğini kaydetti. Sancakdaroğlu, sanıktan şikayetçi oldu.



Sanık avukatı Ömer Çiftçi, müvekkilinin davranışlarının normal olmadığını, bir akıl zafiyeti olduğunu belirterek, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasını istedi.



Sanığın resmi bir sağlık kurumuna sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastalığı varsa cezai sorumluluğu önemli derecede azalıp azalmadığı hususunda rapor düzenlenmesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, sanığının tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadıköy'de bıçakla saldırdığı 5'i ağır 11 kişiyi yaralayan sanık Ali Kardaş'ın, müştekileri hayati tehlike geçirecek bölgelerinden yaraladığı, hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı, bu nedenle eyleminin her bir müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtiliyor.



İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.