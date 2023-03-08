Kadınlar Günü'nde 3 kadın cinayet kurbanı

Kadın cinayetleri hız kesmiyor... Bugün yani, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde iki kadın daha öldürdü.

Batman'da 38 yaşındaki Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi 33 yaşındaki Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.