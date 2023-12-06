Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2024 Kadir Gecesi tarihi

Yeni yıl öncesi 2024 dini gün tarihleri araştırması başladı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi Ramazan ayında idrak ediliyor. Bu mübarek günün gelecek yıl yani 2024'te ne zaman olacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte, 2O24 Kadir Gecesi tarihi...



2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ



Ramazan'ın birinci günü 2024'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene 11 Mart günü başlayacak.



2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?



2024 yılında Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayının 26. gecesi ihya edilecek.



Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor.