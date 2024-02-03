Kafkametler’deki arama çalışmaları 77’nci gününde

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar iki aydan fazla süredir devam ediyor.



Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı geminin kayıp personelini arama tarama faaliyetleri 77’inci gününde devam etti.



Erdemir liman içi başta olmak üzere sahil şeridinde denizden çalışmaya devam eden Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla aramalara yoğunluk verdi.