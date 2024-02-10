Kağıthane'de otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi'nde ilerleyen K.K. (28) yönetimindeki 34 UA 5097 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, H.A. (34) ve C.B. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.



Araç trafiğine kapatılan cadde, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.