Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti

Kahramanmaraş'tan kadın cinayeti haberi geldi.



Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanda sabah saatlerinde Seyda Mert Boynueğri (37), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Emine Boynueğri'yi (34) silahla ateş ederek öldürdü.

Seyda Mert Boynueğri, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.