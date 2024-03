Kahramanmaraş’taki Fazilet Apartmanı için depremden önce verilen rapor ortaya çıktı: 19 can göz göre göre gitti

Fazilet Apartmanı’nın 2 bloktan oluştuğunu, her iki binayı yapan müteahhidin ve kullanılan malzemelerin aynı olduğunu ancak alt katında fırın bulunan A bloğun yıkıldığını ifade eden Bayazıt, şöyle devam etti:



“Apartmanın altında 3 tane dükkan var. Bu 3 dükkanın arasındaki duvarları kırmak suretiyle birleştirmiş, yetmemiş asma kattaki duvarları da kırarak buraları da birleştirmiş. Apartmanın arkasındaki duvarı da kırarak asma kata kapı açmış. Bu şekilde binaya zarar verdiğinin tespiti yapılmış. Bunun dışında asma kata un yüklemiş yani her hafta sonu asma kata bir TIR un yüklüyor bu adam. Asma katın da zayıf olduğunu düşündüğümüzde binaya yüklediği yükü siz düşünün. Apartman sakinleri fırın sahiplerinin, fırın işletmecilerinin yapmış olduğu imara aykırı tadilatlar nedeniyle rahatsızlıklarını ve çözüm yollarını aramak için verdikleri hukuk mücadelesini ölenlerin yakınları olarak şu an biz veriyoruz. Şu anki aşamada iddianame düzenlendi, 19 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına sebep olan fırın işletmecileri bilinçli taksirle yargılanacak. Biz mahkeme sürecinde fırın işletmecilerinin bilinçli taksirle değil olası kastla yargılanmaları için gereken mücadeleyi vereceğiz. Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı’nın bir an önce bulunmasını talep ediyoruz ve mahkemeye getirilsin diyoruz. Fırın işletmecileri yaklaşık 250 gündür firar, suçu olmayan bir insan 250 gün boyunca firar olmaz, kaçmaz.”

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun