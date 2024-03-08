58 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi A Blok davası başladı | Sitenin kurucusu: Suçumun ne olduğunu anlamıyorum

"BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİK VEYA HATALI"

Sanık Atilla Öz de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin kurucusu olmadığını, kendisinden önce 4-5 defa yönetim kurulunun değiştiğini ve 1995 yılında yönetim kuruluna seçildiğini dile getirdi.



Depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok için Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu savunan Öz, "Çok büyük bir deprem yaşadık. Arka arkaya olan bu depremler bilim adamlarını dahi şaşırtmıştır. Yıkıcı depremler 100 saniye kadar sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Doğan ise kendisinin de depremzede olduğunu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yakınlarını kaybettiğini söyledi.



Ebrar Sitesi A Blok'un inşaatına başlandığı 1995 tarihinde Siirt'te öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden Doğan, "1999 yılının sonuna kadar Kahramanmaraş'a hiç gelmedim. Benim bu bina ile ilgim ve alakam yoktur." dedi.