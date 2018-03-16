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Kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

DHA

Türkiye

Muş'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Muş'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki kamyon, dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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