Kapıkule'de ele geçirildi: 18 kilo 120 gram

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yangın söndürme tüplerine gizlenmiş 18 kilo 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltınan alınan TIR şoförü tutuklandı.

Kapıkule'de ele geçirildi: 18 kilo 120 gram

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nda şüphelendikleri bir tırda dedektör köpekleri Yappa ve Kongar ile arama gerçekleştirdi.

Kapıkule'de ele geçirildi: 18 kilo 120 gram - 1

Aramada tırın 2 adet yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 18 kilo 120 gram sentetik hap yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

Kapıkule'de ele geçirildi: 18 kilo 120 gram - 2

Gözaltına alınan sürücü T.B, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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