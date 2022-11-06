Karabük'te cam madeni yüklü tır devrildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam madeni yüklü tır devrildi.

Karabük'te cam madeni yüklü tır devrildi

'ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa Sönmez (30) yönetimindeki 06 FH 8212 plakalı tır, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada tırda yüklü cam madeni yol kenarına döküldü.

Karabük'te cam madeni yüklü tır devrildi - 1

Kaza sonrası tırın yakıt deposundan da litrelerce mazot yola aktı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sürücü Mustafa Sönmez, gazetecilere, tırın bir anda hızlanmaya başladığını, frenin tutmadığını ve aracın yol kenarına devrildiğini söyledi.

Karabük'te cam madeni yüklü tır devrildi - 2

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