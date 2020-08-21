Karadeniz'de ne kadar doğalgaz var, kim ne kadar çıkarıyor?

(HABER: AHMET YEŞİLTEPE) OMV raporları ile “Offshore Technology” internet sitesinde yer alan haberler, Karadeniz’de bugüne dek “varlığı tahmin edilen” en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu belirtiyor.



Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin hepsi “offshore” arama, sondaj ya da üretim yapamıyor.



Kıyıdaş bu ülkeler arasında Romanya, Karadeniz’de üretim faaliyetini en üst düzeyde gerçekleştiren ülke konumunda.



Romanya’nın kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde, yani deniz tabanında tespit edilmiş yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu rezerv kütlesi ile birlikte karadaki mevcut rezervleri toplam 726 milyarı buluyor. Romanya, doğalgaz rezervleri açısından dünya sıralamasında 30ncu sırada.



Bulgaristan’ın Karadeniz’de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerine yeterince mali kaynak ayıramamış bir ülke. Bu nedenle Bulgaristan’ın Karadeniz’deki kanıtlanmış doğalgaz rezervi sadece 4 milyar metre küp. Bunu çoğunlukla “Galata” ve “Kaliakra” doğalgaz sahalarından çıkarıyor. Bu sahalardaki kuyu ve platformlardan elde edilen üretim miktarı, geçtiğimiz yıl ülkenin doğalgaz ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladı.



Rusya ve Ukrayna’nın Kırım nedeniyle yaşadıkları ihtilaf nedeniyle Karadeniz’de “offshore” olarak tespit edilmiş “ortak ve ihtilaflı” yaklaşık 2 trilyon 300 milyar metre küp doğalgaz rezervleri bulunuyor. Ukrayna ayrıca son yıllarda kendi kıta sahanlığı içerisinde dağınık halde toplam 200 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit etti.



Rusya’nın kendi kıta sahanlığı içerisinde yer alan diğer bölgelerde “kanıtlanmış rezerv” konusunda çelişkili rakamlar var.



Gürcistan’ın ise Karadeniz’de tespit edilmiş “offshore” doğal gaz rezervi henüz bulunmuyor.



Uzmanlara göre, Türkiye’nin son tespit ettiği rezervler ile Karadeniz’in offshore doğalgaz üretiminde umut vaad eden bir enerji havzası olduğu bir kez daha kanıtlandı.