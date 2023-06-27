Karamollaoğlu: 6'lı masa ittifakı bitti

KRT'de soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, "Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. " dedi.



Altını masada bulunan partilerin birbirleriyle görüşmeye devam edeceklerini belirterek yerel seçimleri işaret etti.



Karamollaoğlu, "Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir." ifadelerini kullandı. .