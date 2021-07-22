Karasu ve Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Sakarya, Karasu sahilleri tatilcilerle dolarken, denizin aşırı dalgalı olması tehlike oluşturdu.

Olası tehlikelere karşı Karasu Kaymakamlığı’nın kararıyla denize girmek yasaklandı.

Sahilde bulunan cankurtaranlar, anonslar yaparak denizde bulunanların sahile çıkmasını istedi. Vatandaşlar sahilde oturarak zaman geçirdi.



KANDIRA'DA YASAK 1 GÜN DAHA UZATILDI

İstanbul'un yanı başında yer alması sebebiyle Marmara Bölgesi'ndeki tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Kandıra sahillerinde de denize girmek yasaklandı.



Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı.

Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

ARŞİV: ÇEKEN AKINTI NEDİR?