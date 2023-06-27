Kargolar bugün (arefe günü) açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Bu yıl haziran ayının son günlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde araştırılan konulardan biri de kargo firmalarının mesaisi oldu. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram boyunca hizmetlerine ara verecek.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.



Kargo şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.