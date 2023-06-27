Kargolar bugün (arefe günü) açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatili öncesi kargoların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Var olan göndelerini takip etmek veya kargo göndermek isteyen vatandaşlar, kargo firmalarının bayram süresince çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, kargolar arefe günü (27 Haziran) açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bugün (arefe günü) açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Bu yıl haziran ayının son günlerinde idrak edilecek olan öncesinde araştırılan konulardan biri de kargo firmalarının mesaisi oldu. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram boyunca hizmetlerine ara verecek.

Kargolar bugün (arefe günü) açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu? - 1

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

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