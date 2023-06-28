Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başladı. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak. İşte, "Kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? ve Kargoların bayram tatili ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı...



Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.



KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?



Ülkemizde faaliyet gösteren kargo firmaları, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.



27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.



KARGO ŞUBELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Kargo şirketlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.



Kargo şubeleri; 26 Haziran'da tam gün, 27 Haziran'da ise yarım gün vatandaşlara hizmet verecek.

