Karısını baltayla öldüren "Komando dede": Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu

Adana'da "Komando dede" olarak tanınan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, eşini "kendisiyle ilgilenmediği, yemek yapmadığı ve çamaşırlarını yıkamadığı" için öldürdüğünü itiraf etti.

Karısını baltayla öldüren "Komando dede": Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu
''Komando dede'' karısını baltayla öldürdü

''Komando dede'' karısını baltayla öldürdü

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'nın Yüreğir ilçesinde bir kadın, evinde kocası tarafından baltayla öldürüldü.

"Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü.

Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi.
Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.

Karısını baltayla öldüren "Komando dede": Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu - 1

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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