''Komando dede'' karısını baltayla öldürdü

''10 GÜN ÖNCE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI'' İDDİASI



Çiftin kiracısı, sabah çocuklarını okula bırakmak için evden çıktığını döndüğünde ise polis ve komşularından olayı öğrendiğini belirtti.

Kiracı, evde bulunduğu sırada herhangi bir gürültü duymadığını ifade ederek, "İbrahim Cebeci'nin akli dengesi yerinde değildi. Daha önce de evinden sokağa silahla ateş açtığı için gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3 ay psikolojik tedavi gördü." dedi.



Çiftin bir komşusu da yaklaşık 10 gün önce İbrahim Cebeci'nin evini yakmaya çalıştığını öne sürdü.