''Komando dede'' karısını baltayla öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kadın, evinde kocası tarafından baltayla öldürüldü.
PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'taki evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ''Komando dede'' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), karısı Ayşe Cebeci'ye (65) sabah saatlerde balta ile saldırdı.
İbrahim Cebeci, karısını başına defalarca baltayla vurarak öldürdü. Cebeci daha sonra ise mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi.
Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Cebeci'yi gözaltına aldı.
Evde yapılan incelemelerin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE POLİSE DİRENMİŞTİ
İbrahim Cebeci, 7 Mayıs 2020’de evinin penceresine çıkıp, tabancayla havaya ateş açmış, gelen polis ekiplerine de direnmişti.
Ekiplerin çabalarına rağmen ikna olmayan Cebeci, eve gizlice giren özel harekat polisince yakalanmıştı.
Öte yandan İbrahim Cebeci, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada ''Komando dede'' olarak tanınıyor.
''10 GÜN ÖNCE EVİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI'' İDDİASI
Çiftin kiracısı, sabah çocuklarını okula bırakmak için evden çıktığını döndüğünde ise polis ve komşularından olayı öğrendiğini belirtti.
Kiracı, evde bulunduğu sırada herhangi bir gürültü duymadığını ifade ederek, "İbrahim Cebeci'nin akli dengesi yerinde değildi. Daha önce de evinden sokağa silahla ateş açtığı için gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3 ay psikolojik tedavi gördü." dedi.
Çiftin bir komşusu da yaklaşık 10 gün önce İbrahim Cebeci'nin evini yakmaya çalıştığını öne sürdü.
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