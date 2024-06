Kariyer.net, Türkiye’de yeteneğin karnesini açıkladı

Ek olarak The Network ve BCG iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi”nin sonuçlarını bugün Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 25. yılı için yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Türkiye istihdam piyasasına katkı sağladığımız 25 yılda biz de sektörle paralel olarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. 1999’da başlayan yolculuğumuzda 2006 yılında iLab Grup şirketleri arasına katılmamız ve 2014 yılında İK sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurmamız önemli dönüm noktalarımızdan oldu. 2017 yılında İşin Olsun, 2019’da WeHire, 2021’de kurum içi girişimiz olan Techcareer.net’i kurmamız, yine 2021’de aday ön-değerlendirme platformu Coensio’ya yatırım yapmamız, 2022 yılında yeni nesil aday takip sistemi PeopleBox girişimimiz hem Türkiye ve hem dünyadaki istihdam piyasasında merakla takip edilen şirket haline gelmemizin önemli dönüm noktaları oldu. İş ilanı sitesinden İK teknolojileri firmasına dönüşmemiz dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School’un (HBS) da radarına girdi. Bu yolculuğumuz HBS’te vaka analizine dönüştürüldü.’’ şeklinde konuştu. 25. yılı kutlarken istihdam piyasasını daha iyi anlamak ve hem adaylara hem de işverenlere değerli içgörüler sunmak için araştırmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uysal, istihdam piyasasının da önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurguladı. Yılda ortalama 1.9 milyon kişi, Kariyer.net platformları aracılığıyla işe yerleşti PAL, “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” çalışmasıyla Kariyer.net’in bu süreçte Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar, ‘’2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde Türkiye'de işe yerleşenlerin %28’i doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9'unun ise doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini buldu. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine doğrudan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu.

Genç yeteneklerin kariyere çelişkili başlangıcı



“Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği” araştırması, istihdam piyasasında farklı jenerasyonların bir arada çalıştığı bu dönemde, çalışanların birbirinden farkını ele alıyor.



Araştırmaya göre gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Diğer yandan gençlerin ‘’çok çalışma’’ konusunda çekimser olduğu görülüyor. 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek ve ne yapacağına karar vermek istiyor. Tecrübeliler ise master vb. yollar ile eğitime devam edilip uzmanlaşılması gerektiğini düşünüyor.



Çalışanlar artık daha cesur



Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1’i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1’i aynı düşünceye sahip.



Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. 5 yıldan az deneyime sahip olanlar bu konuda ilk sırada gelirken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar ikinci sırada geldi. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.



Çalışanlar iş bulmadan istifa edebiliyor



Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların yüzde 67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da yüzde 67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.



Yeteneklerin yeni önceliği “iş güvencesi”



Kariyer.net’in The Network ve Boston Consulting Group ile yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi” ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı.



Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; İş Güvencesi, İyi İş-Yaşam Dengesi ve Finansal Getiri şeklinde sıraladı. 2014'ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk 3’te kendine yer buldu. İyi iş-yaşam dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk 3 öncelik arasında yer alıyor.



Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışanların işten beklentileri sıralamasında İş Güvencesi ve Finansal Getiri yükselişte. Bu iki kriterin ardından 3. sırada yer alan Öğrenme ve Kariyer Gelişimi, Türkiye’de işgücünün yükselme isteğini gösteriyor.



İşverenlerin yetkinlik ihtiyaçları değişiyor



Kariyer.net, 2007-2024 arasında 300 bine yakın ilanı analiz etti. İşverenlerin ilanda talep ettiği 2.000’den fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği içsel beceri İletişim Becerisi oldu. Bunu takip eden beceriler sırasıyla; İkna Gücü, Analitik Düşünme ve Müşteri Odaklılık şeklindeydi. Günümüze yaklaştığımızda ise özellikle 2023’ten itibaren yapay zekanın etkisiyle trendlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. Analitik Düşünme 2024’te ilk sırayı alıyor. Ayrıca Yenilikçi ve Araştırmacı özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor.



Ek olarak Yüksek Motivasyon, Çözüm Odaklılık ve Ekip Çalışmasına Yatkınlık bu dönemde işverenlerin yeni talepleri arasına ekleniyor. World Economic Forum’un 2023’deki Future of Jobs raporu da Kariyer.net’in veri analizinin sonucuna benzer çıktılara sahip. Future of Jobs raporunda da 2023’te çalışanlar için temel beceriler arasında analitik düşünme ve problem çözme becerisi gibi yetenekler öne çıkıyor.



Kariyer.net hakkında:



