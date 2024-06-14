Kariyer.net, Türkiye’de yeteneğin karnesini açıkladı

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimi, yaptığı araştırmalarla ortaya koydu.

Şirket, yetenekler nezdinde çeyrek asırda yaşanan dönüşümü gün yüzüne çıkarmak için “Türkiye’de Kariyer.net ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmasını gerçekleştirdi. Ayrıca bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” ile istihdama sağladığı katkıyı açıkladı.

Ek olarak The Network ve BCG iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi”nin sonuçlarını bugün Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 25. yılı için yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.



Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Türkiye istihdam piyasasına katkı sağladığımız 25 yılda biz de sektörle paralel olarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. 1999’da başlayan yolculuğumuzda 2006 yılında iLab Grup şirketleri arasına katılmamız ve 2014 yılında İK sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurmamız önemli dönüm noktalarımızdan oldu. 2017 yılında İşin Olsun, 2019’da WeHire, 2021’de kurum içi girişimiz olan Techcareer.net’i kurmamız, yine 2021’de aday ön-değerlendirme platformu Coensio’ya yatırım yapmamız, 2022 yılında yeni nesil aday takip sistemi PeopleBox girişimimiz hem Türkiye ve hem dünyadaki istihdam piyasasında merakla takip edilen şirket haline gelmemizin önemli dönüm noktaları oldu. İş ilanı sitesinden İK teknolojileri firmasına dönüşmemiz dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business School’un (HBS) da radarına girdi. Bu yolculuğumuz HBS’te vaka analizine dönüştürüldü.’’ şeklinde konuştu.



25. yılı kutlarken istihdam piyasasını daha iyi anlamak ve hem adaylara hem de işverenlere değerli içgörüler sunmak için araştırmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uysal, istihdam piyasasının da önemli bir dönüşüm içerisinde olduğunu vurguladı.



Yılda ortalama 1.9 milyon kişi, Kariyer.net platformları aracılığıyla işe yerleşti



PAL, “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” çalışmasıyla Kariyer.net’in bu süreçte Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar, ‘’2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde Türkiye'de işe yerleşenlerin %28’i doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9'unun ise doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini buldu. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine doğrudan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu.

Doğrudan etkilerin yanı sıra Kariyer.net veya İşin Olsun, 2,9 milyon kişinin iş arama ve iş bulma süreçlerinde dolaylı fayda sağladı. Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde yılda yaklaşık 4,7 milyon kişi işe yerleşme sürecinde Kariyer.net ve İşin Olsun’dan faydalandı.’’ ifadeleriyle analizin öne çıkan rakamlarını paylaştı.