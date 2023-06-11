"Karne zili" 16 Haziran'da çalacak

Okullarda son ders zili 16 Haziran Cuma günü çalacak.

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne almasıyla, yaz tatili başlayacak.

Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Geçen yıl barajın kaldırılması ile rekor katılımla yapılan sınava, bu yıl da rekor başvuru oldu.



Temel Yeterlilik Testi'ne 3 milyon 528 bin,

Alan Yeterlilik testine 2 milyon 500 bin,

Yabancı Dil testine ise 358 bin 14 aday başvurdu.



DEPREM BÖLGESİNDE BAŞVURULAR İKİ KAT ARTTI

Deprem bölgesindeki 11 ilde ise başvurular neredeyse iki kat arttı. ÖSYM Başkanı Bayram Ersoy, geçen sene 550 bin olan başvuru sayısının bu sene 900 bine yaklaştığını açıkladı.

Ersoy, artışta deprem bölgesinde sınav başvurularının ücretsiz olması ve bölgedeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan verilmesinin etkili olduğunu söyledi.

YKS'YE GERİ SAYIM



YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 17 Haziran'da yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınav 135 dakika sürecek, adaylara 120 soru sorulacak.



18 Haziran Pazar günü ise saat 10.15'te ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi yapılacak. Adaylara 160 soru sorulacak, 180 dakika süre verilecek.



Aynı gün saat 15.45'te Yabancı Dil Testi de yapılacak.

