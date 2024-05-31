Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesi yakınlarında karpuz yüklü kamyon devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, Konya Kara yolu Akşehir ilçesi Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan M.E.A. idaresindeki  plakalı yüklü Ford marka kamyon, Değirmenköy kavşağına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü M.E.A. yaralanırken, kamyonda maddi hasar meydana geldi, yüklü karpuzlar etrafa saçıldı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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