Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kardeş yaşamını yitirdi.



M.S. (60) idaresindeki 67 UA 467 plakalı otomobil, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Şengül Sarı (55) ve Nazikar Sarı'ya (73) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Şengül ve Nazikar Sarı, ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle ulaşım bir süre trafiğe kapandı.