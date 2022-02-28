Kars'ta lise öğrencisi kendisini taciz eden kişiyi öldürdü

Kars'ta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, kendisini "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek taciz eden kişiyi vurarak öldürdü.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 16:38

Kars'ta lise öğrencisi kendisini taciz eden kişiyi öldürdü

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'ta bir lise öğrencisi, kendisini sözlü taciz ettiği iddiasıyla bir kişiyi öldürdü.

Olay, Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi A.E., bir süredir "seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiği Birdal Doğan'ı (40), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sulamaya götürdüğü sırada, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Birdal Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin durumu bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Cenaze otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri A.E.'yi silahlıyla birlikte evinde gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

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