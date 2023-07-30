Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü

Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk bilgilere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.
Demirören Haber Ajansı (DHA) ise otobüsün Karakurt Viyadüğü'nden düştüğünü duyurdu.
Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı.
Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.
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