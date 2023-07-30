Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü

Erzurum'dan istikametine giden yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü - 1

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk bilgilere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü - 2

Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

Demirören Ajansı (DHA) ise otobüsün Karakurt Viyadüğü'nden düştüğünü duyurdu.

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü - 3

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı.

Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 ölü - 4

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