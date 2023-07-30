Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.



Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.



Demirören Haber Ajansı (DHA) ise otobüsün Karakurt Viyadüğü'nden düştüğünü duyurdu.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı.



Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde. NTV’yi sosyal medyadan takip edin