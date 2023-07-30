Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 ölü, 22 yaralı

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.
Demirören Haber Ajansı (DHA) ise otobüsün Karakurt Viyadüğü'nden düştüğünü duyurdu.
Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı.
Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Trafik Kazası
- Haber
- Kars
- Son Dakika Haberleri