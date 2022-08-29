Kartal'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, 2 yayaya çarpıp altına aldı. Park halindeki bir TIR ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabilen araçtaki 2 kişi ile 2 yaya yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 00:36 | Son Güncelleme : 29.08.2022 - 00:38

Kartal'da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

'un Kartal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı.

Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir TIR ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.

Sürücü Umut A. ve araçta bulunan Bedri K. ile 2 yaya yaralandı.

Aracın altında kalan yayalar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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