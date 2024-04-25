Kastamonu'da baltalı saldırı: 1 kişi ağır yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre T.E. ile Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında T.E. balta ile Ö.G.'ye saldırdı. Vücuduna balta darbeleri alan Ö.G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. T.E. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Tedavi altına alınan Ö.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.