Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir kahvehane önünde başlayan sözlü kavga daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü. İddialara göre H.Ö. isimli şahıs daha önceden husumetli olduğu söylenen M.K., M.P. ve V.K. isimli kişiler ile girdiği tartışma sonucunda tabancayla ateş etti. Olay sonrasında yaralanan şahıslar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen M.K. ve M.P. kurtarılamadı. Olayda yaralanan V.K. isimli şahıs yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayrıca olay sırasında orada bulunan İ.T. isimli kişi seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis ekipleri olay sonrasında kaçan H.Ö. isimli zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Güçleri Tosya Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.