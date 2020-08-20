Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulundu.



Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan, damadı M.E.A’yı sorguya aldı. M.E.A. kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokaktaki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan’ın gözetiminde ceset beton kırılarak çıkarıldı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Gözaltındaki M.A.A’nın sorgusu sürüyor.