Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek

Alzheimer hastalığına karşı son yllarda geliştirilen ilaçlar umut verici, ancak her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer'da da erken tanı kritik öneme sahip.

ODTÜ'lü bilim insanları, Alzheimer'i erken evrede tespit edebilen bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.

Teknoloji, yanaktan alınan tükürük örneğinden hastalık riskini tespit ediyor.



Tübitak destekli proje kapsamında geliştirilen moleküler tanı kitinin ilk prototipi tamamlandı.



Yöntemin doğrulaması, Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bölümünün ortaklığıyla 100 kişilik Alzheimer hasta grubu üzerinde yapıldı.



Biliminsanlarının sıradaki hedefi, teknolojiye ait bir tanı veya test kiti geliştirmek.