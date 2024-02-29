Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek

ODTÜ'lü bilim insanları, tükürükten alınan örnek üzerinden yapılan genetik testi yorumlayarak erken evre Alzheimer riskini tespit eden yapay zeka temelli teknoloji geliştirdi.

Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek

Alzheimer hastalığına karşı son yllarda geliştirilen ilaçlar umut verici, ancak her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer'da da erken tanı kritik öneme sahip.

'lü bilim insanları, Alzheimer'i erken evrede tespit edebilen bir teknolojisi geliştirdi.

, yanaktan alınan tükürük örneğinden hastalık riskini tespit ediyor.

Tübitak destekli proje kapsamında geliştirilen moleküler tanı kitinin ilk prototipi tamamlandı.

Yöntemin doğrulaması, Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bölümünün ortaklığıyla 100 kişilik Alzheimer hasta grubu üzerinde yapıldı.

Biliminsanlarının sıradaki hedefi, teknolojiye ait bir tanı veya test kiti geliştirmek.

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