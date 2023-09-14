Kayıp ekonomist Berzeg için metafizikçiler devreye girdi

KÖYÜN SU DEPOSUNDA ARAMA



Çok sayıda sivil ekiplerin de görev aldığı arama çalışmalarında, Berzeg'in düşme veya atılma ihtimaline karşın Armutlu Mahallesi'nin içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan bir depo tamamen boşaltıldı.



Depoya giren JAK ekipleri buralarda yaptıkları aramalarda Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadı.

30 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SORGULANDI



Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın bulunduğu gün, öncesi ve sonrasında, Armutlu Mahallesi'ne gelen araçlar, var olan güvenlik kameraları izlenerek belirlendi.

Plakaları belirlenen 30 araçta arama yapan ekipler sorguladıkları sürücülerden sonuç alamadı. Yetkililer, Tina'nın ana yoldan değil patika bir yoldan getirilip evinin yakınına bırakılma ihtimalini araştırıyor.