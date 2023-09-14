Kayıp ekonomist Berzeg için metafizikçiler devreye girdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Dünya Bankası'ndan emekli ekonomist Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 90 gündür sürüyor.
Ekiplerin gelen tüm ihbarları değerlendirdiği bildirildi.
Son olarak metafizikle uğraşan, aralarında Samsun ve İstanbul'da yaşayanların da olduğu 5 kişinin Gönen’e gelip Berzeg için nokta verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine arama ekipleri söz konusu noktaya yönlendirildi. Ancak gösterilen yer ve çevrelerinde yapılan aramalarda da sonuç alınamadı.
KÖYÜN SU DEPOSUNDA ARAMA
Çok sayıda sivil ekiplerin de görev aldığı arama çalışmalarında, Berzeg'in düşme veya atılma ihtimaline karşın Armutlu Mahallesi'nin içme suyunu karşılayan 2 depo ile sulamada kullanılan bir depo tamamen boşaltıldı.
Depoya giren JAK ekipleri buralarda yaptıkları aramalarda Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadı.
30 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ SORGULANDI
Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın bulunduğu gün, öncesi ve sonrasında, Armutlu Mahallesi'ne gelen araçlar, var olan güvenlik kameraları izlenerek belirlendi.
Plakaları belirlenen 30 araçta arama yapan ekipler sorguladıkları sürücülerden sonuç alamadı. Yetkililer, Tina'nın ana yoldan değil patika bir yoldan getirilip evinin yakınına bırakılma ihtimalini araştırıyor.
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.
17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını bırakıp, Doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi. Geniş çaplı aramalara rağmen Berzeg bulunamazken köpeği olaydan 74 gün sonra eve döndü. Bunun üzerine arama çalışmalarına, Tina da dahil edildi.
1 MİLYON LİRA ÖDÜL
74 gün boyunca barındığı yere gitmesi için GPS takılıp aç bırakılan, bulunduğu yere götürülerek doğaya salınan Tina her defasında, Korhan Berzeg'e değil yazlık eve döndü. Güvenlik görevlileri, Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başladı. Arama çalışmalarında katkısı olmayacağı düşünülen Tina, İstanbul'a dönen Angela Berzeg'e teslim edildi. Angela Berzeg, Eşi Korhan Berzeg'in bulunmasında yardımcı olacak kişiye 1 milyon lira ödül vadetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber