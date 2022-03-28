Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de nehir kıyısında cesedi bulunan 18 yaşındaki Şeyma'nın öldürülmesinden ve sevgilisinin kayıp olmasından sorumlu tutulan 2 güvenlik görevlisi tutuklandı.

Hasan Aydoğan ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Şeyma Demir, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında bir otomobil ile ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.



KIZILIRMAK KIYISINDA CESET BULUNDU



Çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, dron ile Kızılırmak'ta arama yapıyor. Olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

Kayıp Hasan Aydoğan'ın kısa süre önce askerden geldiği ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtildi. Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ın 2 yıldır sevgili oldukları ifade edildi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Şeyma Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Akçaağıl köyünde toprağa verilecek.



ŞÜPHELİLER GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ



Öte yandan Şeyma Demir'in ölümü, Hasan Aydoğan'ın ise kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan Sami A. ve Şefik E.'nin Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde otomobilde bulunan Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra kendi araçlarına alarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne hareket ettikleri öğrenildi.

2 şüpheli, Hasan ve Şeyma'yı polis olduklarını söyleyerek kendi araçlarına almış

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER



Ardından ise Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra Kızılırmak Nehrine attıkları belirlendi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerinin otomobili gören güvenlik kamera görüntüsünün ortaya çıkmasıyla şüphelilere ulaştıkları öğrenildi. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.



Kaybolan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun cenazesinin bulunduğu ile ilgili asılsız haberlerin yapıldığını belirterek, "Biz acımızla uğraşırken yalan haberlerle uğraşmayın" dedi.



Hasan Aydoğan'ın dayısı Ceylan Toklucu ise "Henüz cesedimizi bulamadık. Öğlen saatlerinde kızın cesedine ulaştık ama halen oğlumuzun cesedine ulaşamadık. Burada yoğun bir şekilde çalışma var. Lütfen rica ediyoruz. Bizi acımızla baş başa bırakın. Yanlış haberler yapmayın" ifadelerini kullandı.



TUTUKLANDILAR



Şeyma Demir ile erkek arkadaşı kayıp olan Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ



Öte yandan, kayıp olan Hasan Aydoğan'ın bulunması için Kızılırmak Nehrinde yapılan aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarının sabah erken saatlerde tekrar başlayacağı belirtildi.