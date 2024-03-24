Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Kayseri İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 27 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 28 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.