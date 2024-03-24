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Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Kayseri için hava durumu bugün nedir? Kayseri için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kayseri için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kayseri yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kayseri için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kayseri Hava Durumu | Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Kayseri İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kayseri için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kayseri İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 26 Mart 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 27 Mart 2024 Çarşamba Kayseri hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 28 Mart 2024 Perşembe Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

11

/

-4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

-2

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

3

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

1

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

3

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