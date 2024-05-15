SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

DÜN EVLERİNDE ARAMA YAPILDI, BUGÜN GÖZALTINA ALINDILAR 3 polis müdürü ile bir komiserin evinde dün arama yapıldı. Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Gizli tanık S.S’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir. Soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir.”

EMNİYET, YARGI VE SİYASET CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR



Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar emniyet ve yargıdan siyaset cephesine uzanan dikkat çekici iddialarla gündemde.



Soruşturmada "M7" koduyla, gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik kendisinden bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etti; AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü.



3 POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI



Hemen ardından Ankara Emniyeti'ndeki görevli 3 polis müdürü açığa alındı. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesi de tamamlanma aşamasında. 3 polis müdürünün evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.



"ANAYASAL DÜZENENE KARŞI SUÇ İŞLEMEK" SUÇLAMASI



Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme, "anayasal düzene karşı suç işlemek" başta olmak üzere, "suç için anlaşma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "yargı görevi yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "suçluyu kayırma" suçlamaları yöneltiliyor.



CEVAP BEKLEYEN SORULAR



Soruşturmada gizli tanık "M7"nin gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları da aranıyor.