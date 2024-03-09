Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Kayseri'de bir evde 2100 kilogram sahte toz deterjan bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.

Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte temizlik ve deterjan ürünlerinin ticaretini yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti.

Ş.E'nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 10'ar kilogramlık 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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