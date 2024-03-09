Kayseri'de 2100 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte temizlik ve deterjan ürünlerinin ticaretini yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.E'nin sahte temizlik ve deterjan ürünleri ticareti yaptığını tespit etti.



Ş.E'nin Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 10'ar kilogramlık 210 paket sahte toz çamaşır deterjanı bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.