Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 17.04'te merkez üssü Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD yetkilileri, ilk bilgliere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.