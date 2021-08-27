Kayseri'de "çekici" ile hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de çaldıkları konteyner ile iş makinesine ait malzemeleri, çekiciye yükleyip götürdükleri öne sürülen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 07:17

Kayseri'de "çekici" ile hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'ndeki bir maden ocağından kepçeye ait kumanda, hidrolik pompa, gösterge paneli ve koltuk ile bir ikametten konteyner çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K, Y.E.B. ve Ş.B. adreslerine düzenlen operasyonda gözaltına alındı. Firari bir zanlıyı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin çaldıkları konteyner ile malzemeleri çekiciye yükleyerek götürdükleri belirlendi. Çalınan konteyner Oymaağaç Mahallesi'nde bir bağda bularak sahibine teslim edildi.

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