Kayseri'de feci kaza: 2 çocuk öldü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Haberler - İHA 29.08.2022 - 13:56

Kayseri'de feci kaza: 2 çocuk öldü

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- Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.'nin (20) kullandığı kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), S.D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 ÇOCUK ÖLDÜ

Tedavi altına alınan Zeynep D. ile Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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