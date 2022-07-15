Kayseri'de ırmakta kaybolan çocuktan acı haber

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 15.07.2022 - 17:52
Kayseri'de yaşayan N.D. (14) ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine gezmeye gitti.
N.D., ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı.
Çocuğun ailesinin bilgi vermesi üzerine AFAD ve jandarmanın katılımıyla ırmakta arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu N.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.