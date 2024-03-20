Kayyumun sır ölümü: Özlem Öz ve Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti

Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında başlatılan 4 ayrı soruşturma sürerken şüpheli bir ölüm yaşandı.
Çiftin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, arkasında not bırakarak yaşamına son verdi.
Ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Ergün’ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.
“ÇOK FAZLA KÖTÜLÜK VAR”
Ergün, İstanbul Başakşehir’deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım.” notunu bırakarak binanın 9’uncu katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.
ÇANTANIN İÇİNDE EVRAKLAR BULUNDU
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün’ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.
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