Kayyumun sır ölümü: Özlem Öz ve Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti

“ÇOK FAZLA KÖTÜLÜK VAR”



Ergün, İstanbul Başakşehir’deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım.” notunu bırakarak binanın 9’uncu katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.



ÇANTANIN İÇİNDE EVRAKLAR BULUNDU



Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün’ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.

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