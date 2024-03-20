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Kayyumun sır ölümü: Özlem Öz ve Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti

Haklarında suç işlemek için örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, not bırakarak yaşamına son verdi. Ergün’ün bıraktığı notta, “Çok fazla kötülük var. Kimsenin kabahati yok.” yazdığı öğrenildi.

Kayyumun sır ölümü: Özlem Öz ve Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine yurt dışına çıkış yasağı

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Sosyal medya fenomenleri Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında başlatılan 4 ayrı soruşturma sürerken şüpheli bir ölüm yaşandı.

Çiftin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, arkasında not bırakarak yaşamına son verdi.

Ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Ergün’ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

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Kayyumun sır ölümü: Özlem Öz ve Tayyar Öz’ün şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti - 1 Yaşamına son veren Bünyamin Ergün

“ÇOK FAZLA KÖTÜLÜK VAR”

Ergün, ’deki evinde “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım.” notunu bırakarak binanın 9’uncu katından kendini apartman boşluğuna bıraktı.

ÇANTANIN İÇİNDE EVRAKLAR BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün’ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.

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