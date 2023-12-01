Fenomen çift iddiaları reddetti: Tayyar ve Özlem Öz, satışların faturalı olduğunu savundu
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok sosyal medya fenomeni hakkında inceleme başlatıldı. Bu isimler arasında kamuoyunda "Tayyargil" olarak bilinen çift de var. Çifte yurt dışı çıkış yasağı getirilirken Tayyargiller, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, resmi kayıt ve evrakları talep edildiğinde sunacakları belirtildi.
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