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Kastamonu'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren komandolar son yolculuklarına uğurlandı.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Elazığ'a getirilen Uzman Erbaş Enes Sertkaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında Hacı Osmaniye Camisi'ndeki katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı namazın ardından Sertkaya'nın naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Sertkaya'nın ailesi ve yakınları ile Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

KARAMAN



Komando Uzman Erbaş Emre Tarlacı'nın naaşı ise, memleketi Karaman'da toprağa verildi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda dün düzenlenen törenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna getirilen Tarlacı'nın cenazesi, hastaneden alınarak babaevine götürüldü.



Helallik alınmasının ardından cenaze, törenin düzenleneceği 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na getirildi. Baba İbrahim, anne Ayşe Tarlacı ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Lütfi Ketenci'nin, öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Tarlacı'nın naaşı, Kırmahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, Tarlacı'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kastamonu'da önceki gün Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.