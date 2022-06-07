Keçiyi aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde keçiyi otomobilinin arkasına bağlayıp çekerek götüren sürücü gözaltına alındı. Sürücü hakkında 'Hayvana eziyet' suçundan işlem yapıldı.

Haberler - DHA 07.06.2022 - 12:10

Keçiyi aracının arkasına bağlayıp sürükledi

'nın Gürsu ilçesi Aşık Veysel Caddesi'nde Y.Ö.’nün (34), otomobilinin arkasına iple bağladığı keçiyi çekerek götürdüğü, yavrusunun da peşinden geldiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Görüntüler üzerine polis, Y.Ö. isimli kadın sürücüyü gözaltına aldı.

Y.Ö. ifadesinde, "Yolda başıboş bulduğum keçi ve yavrusunu eşimin iş yerine getirmek istedim. Keçileri burada bırakıp sahiplerine ulaşmak istiyordum" dedi.

Hakkında, ‘Hayvana eziyet’ suçundan işlem yapılan Y.Ö. savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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