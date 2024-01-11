Kemer’de kaybolan Rus turisti arama çalışmaları sürüyor

Antalya’da konakladığı otelden doğa yürüyüşü için çıkan Rus turistten 4 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor. Kemer’de başlatılan arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.

Kemer’de kaybolan Rus turisti arama çalışmaları sürüyor

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’nın Kemer ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turisti arama çalışmaları sürüyor.

Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra otele dönmeyen ve arkadaşları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rus turist Nadezhda Yarygina’yı arama çalışmaları ikinci gününde.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kemer Arama ve Kurtarma Derneği, MAKSAT Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri destek veriyor.

Kemer’de kaybolan Rus turisti arama çalışmaları sürüyor - 1

Arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştıran ekipler, dronelar da bölgeye tarıyor.

Kiriş Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve 4 Ocak’ta doğa yürüyüşüne çıkan Yarygina'nın geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulmuş, turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde dün arama çalışması başlatılmıştı.

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