Kendi sesiniz bile işkence gibi gelebilir: Hiperakuzi hastalığı nedir?

NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR



Bir diğer örnek, balonu kapasitesinden fazla şişiren birini izlemektir. Bu, ligerefobik bir kişinin kafasında "Acaba balon patlar mı?" sorusuna yol açacağı için rahatsız edici ve huzur bozucudur. Eğer balon patlarsa, ağır solunum ve panik atak görülebilir. Bu fobiden muzdarip olanlar, yüksek ses kaynağından kurtulmak için endişeli hale gelirler.



Hiperakuzi'nin nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak havai fişek gibi ani yüksek bir ses duyulduktan sonra ortaya çıkabilir.