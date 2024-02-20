Kendi sesiniz bile işkence gibi gelebilir: Hiperakuzi hastalığı nedir?

Hiperakuzi, normalde zararsız olduğu düşünülen seslerin tahammül edilemez hale geldiği ses yüksekliği algısı bozukluğudur ve oldukça sık görülür. Hiperakuzi, ayrıca ligerofobi ve sonofobi olarak da bilinir. Aynı zamanda kendi sesinden korkma şeklinde de oluşabilir. Oldukça nadir görülür. Hiperakuzi, migren rahatsızlığı yaşayan bir hastanın sese karşı aşırı hassasiyeti olarak adlandırılabilir. Bazen bu akustikofobi olarak da adlandırılır.
Ligerofobi, bilgisayar hoparlörleri veya yangın alarmları gibi ani ve yüksek desibelde ses çıkarabilen aletlerden korkma fobisidir. Eve ses sistemi, bilgisayar, televizyon gibi aletleri kurarken, bu aletlerin seslerini tamamen kapatırlar ve böylece kazara ortaya çıkabilecek ani sesleri engellemeye çalışırlar. Yüksek ses gelmediğini gördüklerinden sonra da sesi normal seviyeye getirirler. Bateri gibi yüksek ses çıkaran müzik aletlerinin olduğu geçit törenleri ve karvanal alanlarından uzak durmayı tercih ederler. Bu insanların bulunduğu ortamlarda ses 120 desibeli geçtiğinde, kendilerinde Agorafobi ortaya çıkabilir. Çoğu ligerofobik havai fişek patlatılan ortamlarda da bulunmaktan kaçınır.
NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR
Bir diğer örnek, balonu kapasitesinden fazla şişiren birini izlemektir. Bu, ligerefobik bir kişinin kafasında "Acaba balon patlar mı?" sorusuna yol açacağı için rahatsız edici ve huzur bozucudur. Eğer balon patlarsa, ağır solunum ve panik atak görülebilir. Bu fobiden muzdarip olanlar, yüksek ses kaynağından kurtulmak için endişeli hale gelirler.
Hiperakuzi'nin nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak havai fişek gibi ani yüksek bir ses duyulduktan sonra ortaya çıkabilir.
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