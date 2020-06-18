Keneyle mücadelede 600 sülün doğaya salınacak

Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor.

600 SÜLÜN, 15 TEMMUZ’DAN SONRA DOĞAYA SALINACAK

Hastalığın bulaşmasına neden olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008'de kurulan tesiste, yılda 2 bine yakın keklik ve sülün yetiştiriliyor. Erbaa Belediyesi, bu yıl tesiste yetiştirilen 600 sülünü, 15 Temmuz’dan sonra doğaya salmayı planlıyor.

''TESİSİMİZDE 1500-2000 ARASINDA SÜLÜN BULUNMAKTA"



Temmuz ayında tesiste üretilen sülünleri keneyle mücadele amacıyla doğaya salacaklarını anlatan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Eskiden beri Erbaa Belediyesi keklik ve sülün üretimine çok ciddi şekilde destek veriyor. Özellikle kene sayısının azalması için sülün salma çalışmaları yapılmıştı. Bizler de bu yıl yine 600’e yakın sülünü bölgeye salmak için hazırlıklarımızı yaptık. Üretimlerimizi gerçekleştirdik. İnşallah bu vakaların azalması için keklik ve sülün sayılarımızı artırdık. Temmuz 15'ten sonra da gerekli izinler alınıp salınımları gerçekleştireceğiz. Tesisimizde yaklaşık 250 civarında keklik, 1500-2000 arasında da sülün bulunmakta" dedi.

''BU TESİSİN KURULMA AMAÇLARINDAN BİRİ DE...''



Keneler ile doğal yollarla mücadele etmek amacıyla tesisin sülün ve keklik ürettiğini belirten Karagöl, "Bu tesisin kurulma amaçlarından biri de özellikle kene vakalarının bölgemizde yaygın bir şekilde önceden olmasından kaynaklı. Bizler de inşallah sülün salınımı yaparak kene sayısının azalması için bölgemizde elimizden gelen çalışmayı devam ettirmiş olacağız" diye konuştu.

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