Kestel nerede, hangi il sınırları içerisinde?

Kestel güney Marmara Bölgesinde Bursa İlinin doğusunda bulunmaktadır. Doğusunda; Yenişehir, İnegöl, batısında; Yıldırım, Osmangazi, güneyinde; Keles, Osmangazi, kuzeyinde; Gürsu ve Gemlik İlçeleri bulunmaktadır.

KESTEL İSMİ NEREDEN GELİYOR?



Kestel ismi “KASTEL” kelimesinden zamanla değişerek olmuştur. KASTEL, Latin dilinde “Kalecik” demektir. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında ön Asya’dan gelecek olası akınlara karşı koyabilmek için sınır kalesi olarak kurulmuştur. Kuruluşu bugün kale olarak adlandırılan mekân içindedir. Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey zamanında Yenişehir-Bursa arasında Dimboz Muharebesi sonunda 1306’da Türklerin eline geçen Kastel, zamanla KESTEL adını almıştır. Kestel’i bir sınır kalesi olmaktan çıkarıp yerleşim yeri olarak kuran Şeyhülislam Mehmet Vani Efendidir.



Mehmet Vani Efendi Van’ın Hoşap kazasında doğmuştur. Tahsilini tamamlayıp İstanbul’da Saraya kadar yükselmiştir. II.Viyana Kuşatmasında Ordu ile birlikte sefere iştirak eden Vani Mehmet Efendi, Padişah IV. Mehmet’in gazabına uğrayıp Kestel’e sürgün gelmiştir. Kestel o tarihte; Serme, Baraktaki, Gürsu, Vakıf, İsabey topraklarını da içeren çiftlik halindeydi. Vani Mehmet Efendi; köye bir cami(halen türbesi de bunun içindedir), civarında imaret, fırın, medrese, un değirmeni ve hamam yaptırmış ve böylece yerleşim başlamıştır.









