Kestiği ağac üstüne devrildi,hayatını kaybetti

Hacıosman Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kadir Şahin, Orman İşletme Şefliği'nce belirlenen alanda ağaç kesimi yapmak için ormana gitti.



Şahin, motorlu testere ile kestiği ağacın devrilmesi ile altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 3 çocuk babası Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İznik Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.